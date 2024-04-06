Тем, у кого есть карта «Мир», дали срок до середины апреля. Потом будет поздно

Владельцам карт национальной платежной системы «Мир» важно учесть изменения до середины апреля, предупредил финансовый эксперт Валерий Попов. Некоторые социальные программы завершатся к концу апреля, и упущение срока может лишить вас возможности воспользоваться ими. Например, программа с Континентальной хоккейной лигой завершится, где владельцы карт «Мир» могли получить 10% кэшбэка за билеты на матчи. Последний матч состоится 29 апреля.

Можно получить скидку 1500 рублей

Также закроется программа со скидкой на заказы в маркетплейсе Сбера «Мегамаркет». При первом заказе можно получить скидку 1500 рублей при покупке от 4000 рублей. Промокод нужно активировать до конца апреля, пишет ngnovoros.ru.