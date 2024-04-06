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Указ подписан. Всех, кто держит на банковской карте деньги, ждет новое правило

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Указ подписан. Всех, кто держит на банковской карте деньги, ждет новое правило
В России
Фото: @d3images / freepik.com

С 6 апреля нынешнего года российские банки вводят новые меры защиты для денежных средств граждан от инфляции. 

Банки предлагают использовать накопительные счета

Вместо традиционных банковских вкладов банки предлагают использовать накопительные счета, обеспечивая большую гибкость в управлении средствами. Несмотря на неизменную ключевую ставку ЦБ, банки начали повышать процентные ставки по таким счетам. 

Например, банк АТБ увеличил ставку на один процент. Банки, такие как Газпромбанк, Альфа-банк, ВТБ предлагают доходность до 16,5%, обеспечивая более высокую защиту и доходность для средств российских граждан, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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