Указ подписан. Пенсионерам с 6 апреля 2024 поступят удержанные за 2020-2023 средства

Пенсионерам в ближайшие дни будут перечислены дополнительные средства, которые были удержаны с них с 2020 по 2023 год за налоговый вычет по покупке недвижимости. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Сумма к получению будет разной для каждого пенсионера

Каждый пенсионер, согласно ее словам, оформивший налоговый вычет за покупку недвижимости, может рассчитывать на получение этих средств. В отличие от других категорий граждан, пенсионерам предоставляется льгота, позволяющая вернуть средства за четыре года. Сумма к получению будет разной для каждого пенсионера и зависит от его заработка.

Заявление на возврат средств можно подать в налоговую службу или через прежнего работодателя.

Пенсионерам, уже получившим одобрение, выплаты начнутся с 6 апреля, пишет ngnovoros.ru.