Это отрава для животных: в премиальном корме обнаружили яд

Россельхознадзор РФ ввел временные ограничения на импорт продукции от компании Farmina Pet Foods из Сербии после сообщений о повышенном содержании мышьяка в кормах для домашних животных.

Эксперты отметили обнаружение мышьяка в кормах для животных

Эксперты отметили обнаружение мышьяка в кормах итальянской компании Farmina, что привело к анализу каждой партии продукции и временному приостановлению ее импорта в Россию.

Поставщики уже сообщили о задержках фур, перевозящих корма Farmina и Farmina Vet Life для собак и кошек. Эти меры направлены на обеспечение безопасности потребителей и защиту их питомцев, пишет ngnovoros.ru.