Решение принято окончательно: россиян переводят на шестидневку

В конце апреля ожидается рабочая неделя, состоящая из шести дней. Затем наступит время для заслуженного отдыха: с 28 апреля по 1 мая мы получим четыре дня выходных, включая праздник Труда.

Несмотря на то, что суббота, 27 апреля, останется рабочей, это не помешает провести интересные выходные в преддверии Первомая. После майских праздников первый рабочий день, 2 мая, призывает нас подготовиться к нему с новой энергией.

Нас ждут дополнительные выходные

Относительно Дня Победы, нас ждут дополнительные выходные: с 9 по 12 мая. Четыре дня подряд, начиная с четверга, будут наполнены праздничным настроением и возможностями для отдыха и развлечений. Понедельник, 13 мая, станет первым рабочим днем после этого события, пишет ngnovoros.ru.