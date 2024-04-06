Придется внести 3 тысячи рублей: Сбербанк ошарашил россиян важным заявлением

Сбербанк представляет инновационный метод сохранения денег с помощью накопительного счета, который отличается от обычного банковского вклада своей гибкостью и удобством. Владельцы таких счетов имеют возможность вносить и снимать деньги в любое время, без опасности потери процентов, даже если баланс счета опустится до нуля.

Сбербанк сделал специальное предложение

С целью привлечения клиентов Сбербанк сделал специальное предложение. Речь идет о высокой процентной ставке до 6,8% годовых на протяжении 3-х месяцев. Минимальная сумма для открытия такого счета составляет всего-навсего 3000 рублей.

Проценты начисляются ежемесячно на минимальный остаток счета и выплачиваются в конце каждого расчетного периода. При размещении на счете 300 тысяч рублей вы получите доход в размере 15,5 тысяч рублей за один год, пишет ngnovoros.ru.