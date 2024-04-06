Сын Михаила Круга завоевал сердца на «Фабрике звезд», превзойдя Стаса Пьеху

Александр Круг, сын покойного Михаила Круга, впечатлил зрителей телепроекта «Новая фабрика звезд» на канале ТНТ, выступив в дуэте сj Стасом Пьехой.

Превзошел Стаса Пьеху

Во время шоу, где каждый шаг участников записывается камерами, они вместе исполнили хит «Одна звезда», ставший популярным после участия Пьехи в шоу «Фабрика звезд» в далеком 2004 году. Поклонники остались в восторге от этого выступления и отмечают, что Александр даже превзошел своего партнера в мастерстве исполнения.

Несмотря на успех и включение в тройку лучших, его имя оказалось в списке на выбытие из проекта. Результаты голосования, определяющие дальнейшую судьбу Круга в программе, будут объявлены в ближайшее воскресенье.