Певица Zivert призналась в любви участнику «Голоса» из Туниса

Юлия Зиверт (певица Zivert), взявшая место рэпера Басты в новом сезоне телешоу «Голос», призналась в своей симпатии к участнику из Туниса. Этот момент произошел прямо на сцене перед зрителями и был замечен интернет-изданием «Вокруг ТВ».

На последнем этапе поединков на Первом канале Мажду Акруту, участнику из Туниса, пришлось покинуть вокальный проект, хотя он и завоевал сердца жюри своим почти безупречным произношением на русском языке. Зиверт пообещала поддерживать участника за пределами проекта, заявив:

«Мы будем вместе, что-то придумывать и творить. Я очень тебя люблю».