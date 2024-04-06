Махеча Михайловского рассказала, как актер воспринял новость о раке

Ирина Каверзина, мачеха Никиты Михайловского, известного по роли в кинофильме «Вам и не снилось…», раскрыла, что долгое время скрывали от окружающих, что у артиста врачи диагностировали лейкемию. Сам Никита, по словам женщины, принял свое заболевание с мужеством.

Не понимал происходящего

Как отметила Каверзина, он проявлял всегда исключительную силу духа. В зимний период Михайловский переболел ангиной, после длительного лечения медики обнаружили у него лейкоз. Ему самому не сообщили о диагнозе, однако его окружили заботой, навещая в больнице, хотя он тогда еще не понимал происходящего.

Никита Михайловский, напомним, ушел из жизни в возрасте 27 лет. В этом году, 8 апреля, ему бы исполнилось 60 лет.