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Махеча Михайловского рассказала, как актер воспринял новость о раке

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Махеча Михайловского рассказала, как актер воспринял новость о раке
Знаменитости
Источник фото: YouTube

Ирина Каверзина, мачеха Никиты Михайловского, известного по роли в кинофильме «Вам и не снилось…», раскрыла, что долгое время скрывали от окружающих, что у артиста врачи диагностировали лейкемию. Сам Никита, по словам женщины, принял свое заболевание с мужеством. 

Не понимал происходящего

Как отметила Каверзина, он проявлял всегда исключительную силу духа. В зимний период Михайловский переболел ангиной, после длительного лечения медики обнаружили у него лейкоз. Ему самому не сообщили о диагнозе, однако его окружили заботой, навещая в больнице, хотя он тогда еще не понимал происходящего.

Никита Михайловский, напомним, ушел из жизни в возрасте 27 лет. В этом году, 8 апреля, ему бы исполнилось 60 лет.

Информационное агентство «Informing»

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