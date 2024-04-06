«Оргии на сцене»: Киркорова, Муцениеце и Бурунова заметили на «бале сатаны» Taboo

Обозреватель и политический комментатор издания «Царьград» Андрей Перла высказал свое личное мнение о закрытой премьере шоу Taboo в театре-кабаре Crave, где присутствовали такие российские знаменитости, как Филипп Киркоров, Сергей Бурунов, Агата Муцениеце и многие другие.

По данным издания, это шоу представляет собой имитацию оргии на сцене. Один из номеров происходит в декорациях храма, с применением разных церковных порталов, витражей, арок, колоколов, совмещенных с рогами, змеями, перевернутыми звездами и иной сатанинской символикой.

«Кто следующий после Филиппа Киркорова? Список очень длинный!» - подытожил обозреватель.