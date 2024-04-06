Актер Меньшиков удивил моложавым видом на свежих фотоснимках

Среди поклонников Олега Меньшикова возникла жаркая дискуссия о его обновленном стиле. В соцсетях подписчики высказали свое мнение, что актер старается быть в тренде, не отставая от своих многих молодых коллег.

На фотографиях Олег Евгеньевич был запечатлен в объемном пиджаке с брошью и кедами. Его образ дополнили золотая цепочка и аккуратная молодежная прическа. Многие интернет-пользователи выразили восхищение его новым стилем, называя «красавчиком», а также отмечая, что выглядит он как модель с подиума.

Источник фото: @seleba_news

Интересно: Меньшиков и Анастасия Чернова, к слову, состоят в браке почти два десятилетия. Их знакомство произошло в 2003 году, а через 2 года они официально поженились.