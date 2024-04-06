Указ подписан. Граждан ждут целых 10 выходных в апреле 2024 года

По данным от PRIMPRESS, в апреле россияне получат дополнительные выходные за счет майских праздников, что сделает общее количество дней отдыха в этом месяце равным десяти. Эксперты рекомендуют не использовать отпуск в это время из-за потенциальной финансовой невыгоды.

Решение о предоставлении дополнительных выходных дней было принято ранее правительством. Однако количество отработанных часов будет зависеть от графика работы. Для стандартной пятидневной рабочей недели и восьмичасового рабочего дня работникам придется отработать 168 часов, а для тех, кто работает по 36-часовой рабочей неделе, - 151 час.

Помимо обычных выходных, апрель будет включать в себя также часть майских праздников, увеличивая количество дней отдыха до десяти.