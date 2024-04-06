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Ура, платить больше не придется. Абсолютно всех, у кого в квартирах есть счетчики, ждет сюрприз с 6 апреля

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Ура, платить больше не придется. Абсолютно всех, у кого в квартирах есть счетчики, ждет сюрприз с 6 апреля
В России
Фото: @sergeynagornyi07 / freepik.com

Согласно информации от PRIMPRESS, с 5 апреля владельцам квартир с уже установленными счетчиками будет предоставлена возможность существенно сэкономить на коммунальных платежах за отопление. Юрист Алексей Каблучков объясняет, что это связано с возможностью начисления платежей на основе фактических затрат на отопление, что приведет к значительному снижению расходов.

Можно добиться его установки 

Однако многие собственники квартир не осведомлены об этой возможности. Для установки счетчика тепловой энергии требуется наличие общедомового прибора учета в доме, но его отсутствие не является преградой: можно добиться его установки после принятия решения на общем собрании жильцов. Помимо установки счетчика, необходимо запросить проверку и установку пломбы специалистами. Это позволит избежать дальнейших платежей по старой схеме. 

Многих ожидает такая приятная неожиданность уже с начала апреля.

Информационное агентство «Informing»

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