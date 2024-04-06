Решение принято: всем россиянам от 18 до 70 лет выплатят по 10 000 рублей с 6 апреля

С апреля граждане России получат новые проценты на сумму в 10 000 рублей, начиная с 6-го числа. Средства будут переведены на банковскую карту и доступны всем жителям страны. Программа нацелена на путешественников и аналогична предыдущей программе туристического кэшбэка для карты «Мир». Хотя правительство ее не продлило, национальная платежная система запустила подобное предложение.

Предусмотрен возврат в размере 5 000 рублей

Участники будут получать возврат денег за бронирование поездок через туристические сервисы. Для участия необходимо зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности и оплатить бронирование на сайте. За каждые 150 000 рублей потраченных сумм предусмотрен возврат в размере 5 000 рублей.

Данная программа ориентирована на возрастную группу старше 18 лет, учитывая, что люди старше 70 зачастую редко путешествуют. Участники смогут получить средства с 6 апреля, пишет Город Киров.