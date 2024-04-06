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Теперь будет запрещено. Всех российских пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет печальная новость с 7 февраля

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Теперь будет запрещено. Всех российских пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет печальная новость с 7 февраля
В России
Фото: @Drazen Zigic / freepik.com

Пенсионерам и их близким было дано предупреждение о новой угрозе. Эксперт по вопросам пенсий Сергей Власов отметил появление нового вида мошенничества, нацеленного на людей с молодыми родственниками. Преступники смогут использовать специальные программы для подражания голосу родственника, что затрудняет различие настоящего голоса от подделки. 

Рекомендуется быть предельно осторожными

Мошенники могут также использовать данные из социальных сетей или аудиозаписи голосов граждан. Пожилым людям рекомендуется быть предельно осторожными при телефонных звонках и в случае любых сомнений связываться со своим родственником по известному номеру, пишет Город Киров.

Информационное агентство «Informing»

Подписано распоряжение: пенсионеры со стажем с 1991 по 1996 год столкнутся с существенными изменениями

Подписано распоряжение: пенсионеры со стажем с 1991 по 1996 год столкнутся с существенными изменениями

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