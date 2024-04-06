Теперь будет запрещено. Всех российских пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет печальная новость с 7 февраля

Пенсионерам и их близким было дано предупреждение о новой угрозе. Эксперт по вопросам пенсий Сергей Власов отметил появление нового вида мошенничества, нацеленного на людей с молодыми родственниками. Преступники смогут использовать специальные программы для подражания голосу родственника, что затрудняет различие настоящего голоса от подделки.

Рекомендуется быть предельно осторожными

Мошенники могут также использовать данные из социальных сетей или аудиозаписи голосов граждан. Пожилым людям рекомендуется быть предельно осторожными при телефонных звонках и в случае любых сомнений связываться со своим родственником по известному номеру, пишет Город Киров.