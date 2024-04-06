Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десятилетия: что будет с рублём

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, выразила энтузиазм относительно экспериментального проекта цифрового рубля. Проект успешно развивается, привлекая 12 кредитных учреждений, около 600 человек и 30 компаний из разных регионов.

Цифровой рубль станет третьим средством национальной валюты России, существующим параллельно с наличными и безналичными средствами. Планируется, что к 2025 году он станет обычным платежным средством.

Граждане смогут осуществлять платежи и переводы без комиссий, однако пополнение кошелька ограничено до 300 тысяч рублей в месяц. Предприниматели будут платить комиссию за прием платежей в цифровом рубле, что вызывает интерес как у бизнеса, так и у простых граждан, пишет Город Киров.