Майские выходные перенесут: россиян огорошили новым расписанием праздников

Власти России внесли изменения в расписание майских праздников для того, чтобы обеспечить полноценный весенний отдых жителям. Перенос выходных дней на понедельник, 29 апреля, и вторник, 30 апреля, позволит включить их в список выходных. Дополнительный выходной также придется на пятницу, 10 мая.

Эти изменения увеличат время отдыха и позволят насладиться весенней атмосферой. Рекомендуется при этом уточнять у работодателей точные даты выходных, так как они могут вносить коррективы в график работы, пишет Город Киров.