Ура, платить больше не придется. Всех без исключения, у кого есть счетчики, ждет сюрприз с 7 апреля

Владельцам квартир с установленными счетчиками было объявлено о радостном событии с 7 апреля. Теперь жильцам не обязательно оплачивать одну из коммунальных услуг по старой схеме, что приведет к значительной экономии. Юрист Алексей Каблучков отмечает, что владельцы квартир могут ожидать снижения расходов на отопление благодаря установке индивидуального счетчика тепловой энергии.

Платеж по старой схеме станет необязательным

Для этого требуется наличие общедомового прибора учета, но в случае его отсутствия можно добиться установки на общем собрании жильцов. Установка счетчика не обойдется без бесплатной проверки и установки отметки специалистами, после чего платеж по старой схеме станет необязательным. Этот приятный сюрприз ожидает многих уже с 7 апреля, пишет Город Киров.