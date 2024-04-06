Информинг » В России » «С воскресенья станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится с 7 апреля

«С воскресенья станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится с 7 апреля

Image 16+
«С воскресенья станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится с 7 апреля
В России
Фото: freepik.com

В апреле текущего года российским пенсионерам открыта возможность бесплатного участия в разнообразных мероприятиях на протяжении всего месяца. Это инициатива, представленная в рамках регионального уровня, позволяет пожилым гражданам посещать различные мероприятия, такие как творческие вечера, мастер-классы, занятия по спорту и полезные лекции по саморазвитию и здоровью. 

Программа активностей направлена на повышение качества жизни пенсионеров. Благодаря этим мероприятиям они смогут улучшить свое физическое и эмоциональное состояние. Новое льготное предложение доступно для женщин с 55 лет и старше, а также для мужчин в возрасте от 60 лет или старше, уточняет Город Киров.

Информационное агентство «Informing»

Юлия Паршута рассказала, почему никогда не выйдет замуж за Тишмана

Юлия Паршута рассказала, почему никогда не выйдет замуж за Тишмана

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«С воскресенья станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится с 7 апреля

Сегодня, 19:58

Ура, платить больше не придется. Всех без исключения, у кого есть счетчики, ждет сюрприз с 7 апреля

Сегодня, 19:53

С 8 апреля бесплатно заправят полный бак: водителей ждет странное изменение на АЗС

Сегодня, 19:53

«Теперь будет бесплатно всем». Пенсионеры, дожившие до 65 лет, получат сюрприз 7 апреля

Сегодня, 19:53

Указ подписан. Пенсионов в возрасте от 60 лет ожидает крупный сюрприз

Сегодня, 18:38

Указ подписан: новая льгота вводится с 7 апреля для пенсионеров от 55 лет

Сегодня, 17:33

Стоимость квартир снизится до уровня 2019 года: эксперты рассказали о тенденциях на рынке жилья

Сегодня, 16:48

Майские выходные перенесут: россиян огорошили новым расписанием праздников

Сегодня, 16:48

Подписан указ: россиянам от 25 до 65 лет перечислят 25 тысяч рублей

Сегодня, 15:03

«Данные обновились». Синоптики неожиданно изменили прогноз на апрель 2024

Сегодня, 14:58

Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десятилетия: что будет с рублём

Сегодня, 14:38

Тем, у кого есть карта «Мир», дали срок до середины апреля. Потом будет поздно

Сегодня, 10:08

С 6 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей загнали в угол неприятным сюрпризом

Сегодня, 10:03

Ура, платить больше не придется. Абсолютно всех, у кого в квартирах есть счетчики, ждет сюрприз с 6 апреля

Сегодня, 09:48

Указ подписан. Всех, кто держит на банковской карте деньги, ждет новое правило

Сегодня, 08:08

В апреле будет две пенсии. Новый приятный сюрприз для пенсионеров

Сегодня, 07:18

Пенсионеры получили апрельскую пенсию и растерялись

Сегодня, 07:08

С 6 апреля на выезде из города начнут лишать прав и забирать автомобили: водителей ждет неожиданный сюрприз

Сегодня, 06:43

«Выходные будут перенесены». Изменения затронули майские праздники

Сегодня, 06:38

Решение принято окончательно: россиян переводят на шестидневку

Сегодня, 05:58

Новости партнеров
2023
ru-RU