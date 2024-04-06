«С воскресенья станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится с 7 апреля

В апреле текущего года российским пенсионерам открыта возможность бесплатного участия в разнообразных мероприятиях на протяжении всего месяца. Это инициатива, представленная в рамках регионального уровня, позволяет пожилым гражданам посещать различные мероприятия, такие как творческие вечера, мастер-классы, занятия по спорту и полезные лекции по саморазвитию и здоровью.

Программа активностей направлена на повышение качества жизни пенсионеров. Благодаря этим мероприятиям они смогут улучшить свое физическое и эмоциональное состояние. Новое льготное предложение доступно для женщин с 55 лет и старше, а также для мужчин в возрасте от 60 лет или старше, уточняет Город Киров.