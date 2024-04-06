Полина Гагарина выгнала из проекта «Голос» солистку группы «Город 312» Макарову

Наставница телепроекта «Голос» Полина Гагарина приняла решение в пользу Богдана Шувалова из 3-х участников своей команды. Это вызвало предположения о его потенциальной победе в вокальном шоу. Две другие участницы, а именно Инна Евтушенко и Диана Макарова, были вынуждены покинуть проект.

Однако, последняя уже известна благодаря своему участию в телепроекте и недавнему приглашению стать солисткой группы «Город 312». Несмотря на это, артистка продолжает выступать с бывшей солисткой группы и в настоящее время активно развивается в российской музыкальной сфере, пишет Правда.ру.