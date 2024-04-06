Певица Нюша кардинально сменила имидж после сообщений о расставании с мужем

Певица Нюша (Анна Шурочкина) разместила в своем микроблоге новые фотографии, демонстрируя свой новый образ. Ее подписчики решили, что такие кардинальные перемены артиски связаны с возможным разрывом супружеских отношений. На сцене звезда появилась в кожаных брюках и трендовом бомбере со вставками, а также с новой прической, включающей объемную челку.

Публика в Интернете предположила, что исполнительница ищет свой новый стиль в свете слухов о разрыве с мужем.

Нюша, отметим, была замужем за бизнесменом Игорем Сивовым, с которым воспитывает 2-х детей – дочь Симбу и сына Саффрона.

Хотя в январе в сети начали регулярно появляться слухи о возможном разводе, ни сама певица, ни ее супруг не дают комментариев по этому поводу, пишет Правда.ру.