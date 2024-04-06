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Бьянка Цензори c Канье Уэстом пришла на свидание без нижнего белья

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Бьянка Цензори c Канье Уэстом пришла на свидание без нижнего белья
Знаменитости
Источник фото: @biancasensorii

Канье Уэст и его партнерша Бьянка Цензори продолжают привлекать внимание своими эксцентричными выходками. Вчера фотографы сняли пару в Лос-Анджелесе, куда они отправились на очередное романтическое свидание. Избранница рэпера явилась перед публикой без нижнего белья, подчеркнув индивидуальность гладкой укладкой, смелым макияжем, крошечным черным кружевным лифом, полупрозрачными колготками без трусиков, придав своему образу некую провокационную нотку.

Стремится вызвать ревность у экс-жены

Уэст же остался верен своему стилю, надев куртку с капюшоном и штаны. Влюбленные казались спокойными, вежливо пропуская друг друга вперед при входе в ресторан. По слухам, артист таким образом стремится вызвать ревность у экс-жены, разрабатывая собственный бренд одежды и намереваясь превзойти успех ее линии нижнего белья.

Информационное агентство «Informing»

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