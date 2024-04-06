Информинг » Знаменитости » Стала известна судьба имущества умершей Либерж Кпадону

Стала известна судьба имущества умершей Либерж Кпадону

Image 16+
Стала известна судьба имущества умершей Либерж Кпадону
Знаменитости
Источник фото: @libergik

После ухода из жизни экс-участницы «Дома-2» начали появляться в сети многочисленные слухи о причинах ее смерти. Согласно догадкам, она страдала туберкулезом, что, по утверждению соседей, было врачами подтверждено. 

Страдала серьезным заболеванием

Несколько дней назад Анастасия, проживавшая рядом с Либерж, сообщила о том, что своими глазами видела, как из квартиры, где проживала бывшая участница «Дом-2», сначала выносили ее тело, а также все вещи для утилизации. Предполагается, что это было сделано по требованиям санитарной безопасности, поскольку хозяин квартиры нашел документы из больницы, подтверждавшие, что она страдала серьезным заболеванием, находясь на последней стадии. 

Участники «Дом-2» откликнулись на просьбу о помощи

Судьба имущества Кпадону при этом оказалась в центре внимания. Ее коллега по шоу Анастасия Дашко обратилась к общественности с просьбой помочь перевезти вещи в Уфу по просьбе ее родителей. Участники «Дом-2» откликнулись на этот призыв, и даже было организовано перевозку ее имущества с оплатой услуги и проследив за его сохранностью, сообщает Вокруг ТВ

Информационное агентство «Informing»

Украинская певица Лобода снова оказалась в центре громкого скандала

Украинская певица Лобода снова оказалась в центре громкого скандала

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Лера Кудрявцева показала процесс реабилитации в спортзале

Сегодня, 13:53

Стала известна судьба имущества умершей Либерж Кпадону

Сегодня, 13:48

Бьянка Цензори c Канье Уэстом пришла на свидание без нижнего белья

Сегодня, 13:48

Махеча Михайловского рассказала, как актер воспринял новость о раке

Сегодня, 10:53

Актер Меньшиков удивил моложавым видом на свежих фотоснимках

Сегодня, 10:38

Сын Михаила Круга завоевал сердца на «Фабрике звезд», превзойдя Стаса Пьеху

Сегодня, 10:28

Певица Zivert призналась в любви участнику «Голоса» из Туниса

Сегодня, 10:18

«Оргии на сцене»: Киркорова, Муцениеце и Бурунова заметили на «бале сатаны» Taboo

Сегодня, 09:48

Появилось видео, как ведущий Тимур Родригез рухнул со сцены во время концерта

Вчера, 23:13

Украинская певица Лобода снова оказалась в центре громкого скандала

Вчера, 23:08

Блогер Ида Галич снялась в крошечном бикини на отдыхе в Дубае

Вчера, 23:03

После смерти Ширвиндта в Театре Сатиры разгорелся скандал

Вчера, 22:43

Драпеко: «Чем скорее мы Пугачеву забудем, тем лучше для нас»

Вчера, 20:53

Артистка Ольга Бузова ищет встречи с актером сериала «Слово пацана»

Вчера, 16:38

Константин Богомолов призвал уехавших из РФ артистов смириться с тем, что жизнь идет

Вчера, 15:33

Кучера обратился к украинским певцам Брежневой и Потапу

Вчера, 15:13

Дочь онкобольной Заворотнюк подогрела слухи о коме матери

Вчера, 14:53

Стало известно, как сегодня выглядит Паулина Андреева, сбежавшая от светской жизни

Вчера, 14:13

Почему на самом деле расстались Асмус и Харламов — дело не в «Тексте»

Вчера, 14:13

Денис Кукояка и Агата Муцениеце провели свидание ради ролей в сериале

Вчера, 10:28

Новости партнеров
2023
ru-RU