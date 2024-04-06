Стала известна судьба имущества умершей Либерж Кпадону

После ухода из жизни экс-участницы «Дома-2» начали появляться в сети многочисленные слухи о причинах ее смерти. Согласно догадкам, она страдала туберкулезом, что, по утверждению соседей, было врачами подтверждено.

Страдала серьезным заболеванием

Несколько дней назад Анастасия, проживавшая рядом с Либерж, сообщила о том, что своими глазами видела, как из квартиры, где проживала бывшая участница «Дом-2», сначала выносили ее тело, а также все вещи для утилизации. Предполагается, что это было сделано по требованиям санитарной безопасности, поскольку хозяин квартиры нашел документы из больницы, подтверждавшие, что она страдала серьезным заболеванием, находясь на последней стадии.

Участники «Дом-2» откликнулись на просьбу о помощи

Судьба имущества Кпадону при этом оказалась в центре внимания. Ее коллега по шоу Анастасия Дашко обратилась к общественности с просьбой помочь перевезти вещи в Уфу по просьбе ее родителей. Участники «Дом-2» откликнулись на этот призыв, и даже было организовано перевозку ее имущества с оплатой услуги и проследив за его сохранностью, сообщает Вокруг ТВ