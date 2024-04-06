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Лера Кудрявцева показала процесс реабилитации в спортзале

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Лера Кудрявцева показала процесс реабилитации в спортзале
Знаменитости
Источник фото: @leratv

Лера Кудрявцева поделилась в своем Tелеграм-канале видеороликом, на котором был показан процесс ее реабилитации после тяжелой операции на ноге, который проходит в спортзале. Ведущая при этом передала своим подписчикам пожелания доброй субботы и рассказала, что в настоящее время она активно занимается под руководством профессионального инструктора. 

Получила серьезную травму

По всей видимости, тренер помогает теледиве восстанавливать сгибание колена и переносить вес тела на больную ногу. Лера, напомним, получила серьезную травму во время репетиции номера на шоу «Звезды». Врачи поставили неутешительный диагноз, ей потребовалась операция. 

Известно, что для восстановления Кудрявцевой потребуется длительный период реабилитации. Тем не менее, она уже вернулась к работе, продолжает участвовать в съемках проекта, приходя либо с костылями, либо с тростью.

Информационное агентство «Informing»

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