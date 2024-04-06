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Подписан указ: россиянам от 25 до 65 лет перечислят 25 тысяч рублей

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Подписан указ: россиянам от 25 до 65 лет перечислят 25 тысяч рублей
В России
Фото: freepik.com

С 6 апреля 2024 года начинаются выплаты пособий в размере около 25 тысяч рублей для граждан в возрасте от 25 до 65 лет, ставших свидетелями определенного события в своей жизни. 

Деньги будут доступны семьям, у которых появится ребенок, будь то новорожденный или усыновленный. Усыновление ребенка-инвалида, ребенка старше 7-ми лет или братьев/сестер может квалифицироваться для получения более крупной суммы, вплоть до 187 тыс. рублей. 

Перечисление средств начнется с 6 апреля для тех, кто уже принял решение об усыновлении, предоставив необходимые документы, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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