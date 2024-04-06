«Данные обновились». Синоптики неожиданно изменили прогноз на апрель 2024

Согласно новым опубликованным данным синоптиков, апрель в России принесет приятные сюрпризы. Прогнозы экспертов в этой области указывают на более приятную и комфортную погоду, чем предполагалось ранее.

Ожидается, что в середине весны большинство регионов страны насладится теплыми и солнечными днями. Новый антирекорд по засушливости и числу ясных дней может быть установлен в апреле.

В Москве, к примеру, не предсказывается ни одного дождливого дня, а в Петербурге пасмурные дни будут редкостью. Эти данные подтверждают надежды на теплую и солнечную весну для многих регионов России, пишет ngnovoros.ru.