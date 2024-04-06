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С 8 апреля бесплатно заправят полный бак: водителей ждет странное изменение на АЗС

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С 8 апреля бесплатно заправят полный бак: водителей ждет странное изменение на АЗС
В России
Фото: @teksomolika / freepik.com

С 8 апреля 2024 владельцы автомобилей получат приятный сюрприз на автозаправках: бесплатную заправку за счет начисленных бонусов по программам лояльности. Автовладельцы, использующие специальные банковские карты с программами лояльности, будут вознаграждены за оплату топлива в марте. 

Бонусы могут быть использованы для бесплатной заправки

Карты, предлагаемые в сотрудничестве с нефтяными компаниями, такими как Росбанк, МТС банк, Совкомбанк и другие, позволяют накапливать бонусы, которые могут быть использованы для бесплатной заправки. Полученные бонусы можно будет использовать как реальные деньги. 

Это нововведение обрадует многих автолюбителей, позволяя им экономить на топливе, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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