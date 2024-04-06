С 8 апреля бесплатно заправят полный бак: водителей ждет странное изменение на АЗС

С 8 апреля 2024 владельцы автомобилей получат приятный сюрприз на автозаправках: бесплатную заправку за счет начисленных бонусов по программам лояльности. Автовладельцы, использующие специальные банковские карты с программами лояльности, будут вознаграждены за оплату топлива в марте.

Бонусы могут быть использованы для бесплатной заправки

Карты, предлагаемые в сотрудничестве с нефтяными компаниями, такими как Росбанк, МТС банк, Совкомбанк и другие, позволяют накапливать бонусы, которые могут быть использованы для бесплатной заправки. Полученные бонусы можно будет использовать как реальные деньги.

Это нововведение обрадует многих автолюбителей, позволяя им экономить на топливе, пишет ngnovoros.ru.