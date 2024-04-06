Указ подписан: новая льгота вводится с 7 апреля для пенсионеров от 55 лет

Банки, включая Сбербанк, предложили новую услугу для пенсионеров, доступную с 7 апреля. Привилегия распространяется на всех пенсионеров.

По словам эксперта Анастасии Киреевой, условия по сберегательным продуктам улучшены, включая повышение процентных ставок по вкладам на 0,4 п.п. Максимальная ставка достигает 16%. Пенсионеры также могут открывать накопительные счета.

Условия получения услуги

Для получения услуги необходимо иметь пенсию на банковской карте Сбербанка, поступающую от Пенсионного фонда или силовых ведомств. Даже те, кто получает пенсию за выслугу лет через правоохранительные органы или Министерство обороны, могут воспользоваться этой услугой.

Пенсионеры могут подключиться с 7 апреля, получив дополнительный доход и защитив свои сбережения от инфляции, пишет ngnovoros.ru.