Это ждет всех неработающих пожилых россиян: уже с 7 апреля 2024

И фиксированная, и страховая пенсии увеличатся

С начала апреля текущего года пенсионеры России могут ожидать приятных изменений в своей финансовой ситуации. Планируется увеличение размера страховой пенсии по старости на 7,5 процента до среднего уровня в 23 449 рублей. Это влияет на оба компонента страховой пенсии: фиксированную и страховую, которые увеличатся до 8134,88 рубля и 133,05 рубля соответственно.

Эти изменения затронут более 32 миллионов граждан. Дополнительные расходы на это в 2024 году оцениваются примерно в 234 миллиарда рублей и уже учтены в проекте федерального бюджета по указанию президента России Владимира Путина, пишет ngnovoros.ru.