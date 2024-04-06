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Это ждет всех неработающих пожилых россиян: уже с 7 апреля 2024

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Это ждет всех неработающих пожилых россиян: уже с 7 апреля 2024
В России
Фото: @freepik / freepik.com

И фиксированная, и страховая пенсии увеличатся

С начала апреля текущего года пенсионеры России могут ожидать приятных изменений в своей финансовой ситуации. Планируется увеличение размера страховой пенсии по старости на 7,5 процента до среднего уровня в 23 449 рублей. Это влияет на оба компонента страховой пенсии: фиксированную и страховую, которые увеличатся до 8134,88 рубля и 133,05 рубля соответственно. 

Эти изменения затронут более 32 миллионов граждан. Дополнительные расходы на это в 2024 году оцениваются примерно в 234 миллиарда рублей и уже учтены в проекте федерального бюджета по указанию президента России Владимира Путина, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Подписано распоряжение: пенсионеры со стажем с 1991 по 1996 год столкнутся с существенными изменениями

Подписано распоряжение: пенсионеры со стажем с 1991 по 1996 год столкнутся с существенными изменениями

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