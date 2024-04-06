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Указ подписан. Пенсионов в возрасте от 60 лет ожидает крупный сюрприз

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Указ подписан. Пенсионов в возрасте от 60 лет ожидает крупный сюрприз
В России
Фото: @drobotdean / freepik.com

В скором будущем пенсионерам старше 60 лет будет доступна новая программа, расширяющаяся на большое количество регионов. Это изменение, по словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, призвано значительно улучшить качество жизни людей этой возрастной группы.

Центры общения для пожилых начали открываться в помещениях бывшего Пенсионного фонда

Новые центры общения для пожилых начали открываться в помещениях бывшего Пенсионного фонда, теперь преобразованного в Социальный фонд. Эти центры предоставляют широкий спектр развлечений и занятий, таких как чтение книг, работа на компьютерах, просмотр фильмов, участие в лекциях и обучающих курсах.

Впервые подобный центр открылся в Кургане, а в Дагестане уже шестой. С 7 апреля 2024 ожидается расширение программы на другие регионы. 

Все мероприятия будут адаптированы для пожилых людей старше 60 лет, пишет пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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