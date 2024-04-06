Получили квитанции за апрель и растерялись. В платежках за ЖКУ появилась новая строчка

С начала апреля текущего года в платежных документах появится новый раздел под названием «Перерасчет потребления за предыдущий период». Это значительное изменение затронет всех владельцев жилых помещений, оборудованных приборами учета для водоснабжения, электроэнергии, отопления и прочих коммунальных услуг. Процедура перерасчета будет применяться исключительно в случае, если в течение 2023 года подобного перерасчета не было проведено.

Рекомендуется осуществлять оплату через карты, предоставляющие кешбэк

Для экономии на коммунальных платежах рекомендуется осуществлять оплату через карты, предоставляющие кешбэк за такие расходы. Перерасчет представляет собой повторное определение суммы за коммунальные услуги с учетом новых обстоятельств.

Коммунальные службы проводят перерасчеты с целью выявления и корректировки недоплат или переплат. В случае недоплаты сумма за ЖКУ будет увеличена в следующем платежном периоде, а при переплате сумма может быть засчитана на будущие начисления или переведена на счет пользователя, пишет ngnovoros.ru.