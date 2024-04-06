Как выглядит младший сын Светланы Бондарчук: появились новые фото

Младшему сыну Светланы Бондарчук и Сергея Харченко Петру исполнился годик. Мальчик все чаще появляется в соцсетях своей звездной мамы. Светлана ранее предпочитала скрывать лицо малыша, но теперь, похоже, решила поделиться кадрами, где можно увидеть его лицо и сравнить себя и супруга.

На фото с маленьким сыном ведущая пишет: «Суббота. Любовь. Семья. Цветы».

Светлана не раскрывала деталей о рождении

О пополнении в семье женщина рассказала прошлым летом, когда выложила первые снимки малыша. Она не раскрывала деталей о рождении, но заявила, что, возможно, поделится опытом материнства.

Петр стал третьим ребенком Светланы, у которой есть также двое старших детей от предыдущего брака. У Харченко также подрастает дочь от предыдущих отношений.