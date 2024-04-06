«Раздевайся»: Лика Стар рассказала о том, что от нее потребовал Федор Бондарчук

Пик популярности Лики Стар пришелся на 90-е годы. В то время певицу сравнивали с поп-звездой мирового уровня Мадонной, пишет vokrug.tv. Ее клип на песню «Пусть пройдет дождь» стал первым российским музыкальным видео, показанным на MTV. В кадрах певица появилась с оголенной грудью. Как выяснилось, она разделась во время съемок случайно.

У клипа не было четкого сценария

В программе «Секрет на миллион» Лика рассказала, что у клипа не было четкого сценария. Видео снимали три дня, и в последний день на съемочной площадке на Мосфильме был установлен диван. Перед съемками режиссер Федор Бондарчук спросил Лику, в какой одежде она собирается появиться на камеру.

«У нас не было одежды. Мы показали пару вещей, но ничто из них не подходило», — пояснила Лика.

Но режиссер пришел ей на помощь.

Бондарчук принес бархатную занавеску, бросил ее на диван и сказал: «Прыгай за занавеску, раздевайся. Мы снимем эротическую сцену. Ты будешь лежать на диване, красавица, богемная девушка, прикрываясь этой занавеской», — рассказала поп-дива.

Ранее Лика признавалась в романе с режиссером. Отвечая на вопрос о том, были ли отношения с женатыми мужчинами ошибкой молодости, Лика заявила, что ответственность за взаимоотношения берет на себя мужчина, с которым живет женщина. Певица считает, что это проблема не свободной женщины, а мужчины.