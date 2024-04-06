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Актриса Паулина Андреева пожаловалась на недоверие из-за брака с Бондарчуком

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Актриса Паулина Андреева пожаловалась на недоверие из-за брака с Бондарчуком
Знаменитости
Источник фото: @paulina_andreeva_fun

Актриса Паулина Андреева поделилась своими переживаниями относительно сложностей, связанных с ее браком с известным режиссером Федором Бондарчуком.

Вокруг актрисы создается мощный фон из-за известности ее супруга

Как отметила артистка, вокруг нее создается мощный фон из-за известности ее супруга, что вызывает недоверие к ее профессиональным усилиям. Коллеги режиссера высказывали предположения о ее намерениях, и это создавало напряженную обстановку, мешающую ей свободно творить. Паулина почувствовала отсутствие поддержки и доверия, что затрудняло ее работу над сценариями. 

Также Андреева отметила конкурентную среду в творческом цехе, которая делает этот процесс еще более сложным, пишет Газета ру.

Информационное агентство «Informing»

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