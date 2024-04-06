Дочь Серова Мишель приобрела свадебное платье за несколько часов до росписи в ЗАГСе

Мишель Серова, дочь прославленного российского артиста Александра Серова, поделилась удивительной историей выбора своего свадебного платья.

Она сообщила, что успела приобрести наряд всего за несколько часов до официальной церемонии. Продавец в свадебном салоне был просто поражен, услышав о таком сжатом сроке.

Перед регистрацией брака Мишель осознала, что нуждается в другом наряде

Мишель призналась, что перед регистрацией брака осознала, что она нуждается в другом наряде, поэтому и отправилась в салон. При этом сама церемония была запланирована на тот же день.

Напомним, что в мае 2019 года Мишель вышла замуж за Романа Жукова, несмотря на изначальные сомнения своего отца по поводу бизнесмена. Однако отношения улучшились со временем, пишет МК.