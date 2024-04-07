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Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десятилетия: какие изменения ожидают

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Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десятилетия: какие изменения ожидают
В России
Фото: @Who is Danny / freepik.com

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, выразила оптимизм относительно пилотного проекта цифрового рубля. Она сообщила, что проект успешно развивается, с участием 12 кредитных организаций, около 600 граждан, а также 30 торговых компаний из разных регионов.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты, планируемой для выпуска Центральным банком. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции, включая создание кошельков, переводы между гражданами и оплата товаров. 

Цифровые рубли будут без комиссий для граждан, но ограничение на сумму пополнения составляет 300 тысяч рублей в месяц.

Для предпринимателей был установлен тариф за прием оплаты в цифровом рублей: это 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей. Эти изменения вызывают интерес у бизнеса и граждан, открывая новые перспективы для экономики, пишет Город Киров.

Информационное агентство «Informing»

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