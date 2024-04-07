Информинг » В России » Уже с завтрашнего дня вводится строжайший запрет по отпускам: россияне вне себя от возмущения

Уже с завтрашнего дня вводится строжайший запрет по отпускам: россияне вне себя от возмущения

Image 16+
Уже с завтрашнего дня вводится строжайший запрет по отпускам: россияне вне себя от возмущения
В России
Фото: freepik.com

Согласно информации от PRIMPRESS, сотрудники скоро получат новые права по поводу предоставления отпусков. Изменения, начинающие действовать завтра, касаются возможности сотрудников самостоятельно определять цели использования отпуска. Юрист Ирина Сивакова пояснила, что это нововведение защищает сотрудников, которым нужен дополнительный отдых по серьезным причинам. Она привела пример случая, когда сотрудник был уволен после запроса отпуска без сохранения заработной платы для профессионального обучения. 

Суд поддержал сотрудника, утверждая, что его действия были обоснованными. Новое правило, по данным эксперта, запрещает отказывать сотрудникам в отпусках и увольнять их после этого. Это распространяется на все регионы страны, обеспечивая защиту интересов работников.

Информационное агентство «Informing»

Подписано распоряжение: пенсионеры со стажем с 1991 по 1996 год столкнутся с существенными изменениями

Подписано распоряжение: пенсионеры со стажем с 1991 по 1996 год столкнутся с существенными изменениями

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Выходные резко перенесли - этого требует ситуация в стране: стало известно, как будем отдыхать на майские праздники

Сегодня, 13:58

Уже с завтрашнего дня вводится строжайший запрет по отпускам: россияне вне себя от возмущения

Сегодня, 13:43

В России станут наказывать за назойливые звонки

Сегодня, 13:43

Подтверждена разовая выплата для пенсионеров в 6000 рублей с 7 апреля

Сегодня, 08:18

Теперь будет запрещено. Пенсионеров России, у которых есть дети и внуки, ждет печальная новость с 7 февраля

Сегодня, 07:18

Решение уже принято. Россиянам от 25 до 65 лет выплатят по 25 000 рублей с 9 апреля

Сегодня, 07:13

Царские льготы для пенсионеров старше 70: указ подписан

Сегодня, 05:43

Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десятилетия: какие изменения ожидают

Сегодня, 00:18

Решение принято: всем россиянам от 18 до 70 лет выплатят по 10 000 рублей с 6 апреля

Вчера, 23:53

Указ подписан. Граждан ждут целых 10 выходных в апреле 2024 года

Вчера, 22:58

Получили квитанции за апрель и растерялись. В платежках за ЖКУ появилась новая строчка

Вчера, 21:58

Теперь будет запрещено. Всех российских пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет печальная новость с 7 февраля

Вчера, 21:38

Это ждет всех неработающих пожилых россиян: уже с 7 апреля 2024

Вчера, 20:03

«С воскресенья станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится с 7 апреля

Вчера, 19:58

Ура, платить больше не придется. Всех без исключения, у кого есть счетчики, ждет сюрприз с 7 апреля

Вчера, 19:53

С 8 апреля бесплатно заправят полный бак: водителей ждет странное изменение на АЗС

Вчера, 19:53

«Теперь будет бесплатно всем». Пенсионеры, дожившие до 65 лет, получат сюрприз 7 апреля

Вчера, 19:53

Указ подписан. Пенсионов в возрасте от 60 лет ожидает крупный сюрприз

Вчера, 18:38

Указ подписан: новая льгота вводится с 7 апреля для пенсионеров от 55 лет

Вчера, 17:33

Стоимость квартир снизится до уровня 2019 года: эксперты рассказали о тенденциях на рынке жилья

Вчера, 16:48

Новости партнеров
2023
ru-RU