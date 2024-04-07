Уже с завтрашнего дня вводится строжайший запрет по отпускам: россияне вне себя от возмущения

Согласно информации от PRIMPRESS, сотрудники скоро получат новые права по поводу предоставления отпусков. Изменения, начинающие действовать завтра, касаются возможности сотрудников самостоятельно определять цели использования отпуска. Юрист Ирина Сивакова пояснила, что это нововведение защищает сотрудников, которым нужен дополнительный отдых по серьезным причинам. Она привела пример случая, когда сотрудник был уволен после запроса отпуска без сохранения заработной платы для профессионального обучения.

Суд поддержал сотрудника, утверждая, что его действия были обоснованными. Новое правило, по данным эксперта, запрещает отказывать сотрудникам в отпусках и увольнять их после этого. Это распространяется на все регионы страны, обеспечивая защиту интересов работников.