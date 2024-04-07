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Гадость в брикете: Росконтроль назвал марки сливочного масла, которое лучше не брать даже по акции

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Гадость в брикете: Росконтроль назвал марки сливочного масла, которое лучше не брать даже по акции
В России
Фото: @WS Studio BR / freepik.com

Эксперты Росконтроля предупредили россиян о появлении поддельных марок сливочного масла с добавлением вредных жиров. Последнее исследование выявило, что только 13% протестированных образцов оказались натуральными и безопасными. 

Рекомендуемыми для приобретения брендами оказались «Радость вкуса», «Экомилк», «Вкуснотеево», «Белорусское». Множество других марок были признаны запретными из-за нарушений, таких норм как наличие в составе неподходящих жиров. 

Исключены из списка рекомендаций

Производители экономят на качественных компонентах и это приводит к выпуску продукции низкого качества. В связи с этим сливочные масла «Традиционное» или аналогичное по названию из Мытищи были исключены из списка рекомендаций из-за выявленных нарушений. Покупка данных продуктов не рекомендуется гражданам, несмотря на привлекательные скидки и акции, пишет Город Киров.

Информационное агентство «Informing»

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