Ветеран труда с региональным статусом имеет льготы только в своем регионе и теряет их при переезде. Федеральные льготники, напротив, могут пользоваться привилегиями по всей стране. Однако виды поддержки, такие как налоговые и жилищные льготы, определяются местными властями.

Критерии для получения статуса включают благодарности губернатора, уменьшенный стаж и награды от местных органов. При переезде человек лишается привилегий. Вознаграждения включают финансовые выплаты, налоговые льготы и компенсации за услуги. Документы для получения льгот необходимо предоставить в соответствующие органы, сообщает портал Город Киров.