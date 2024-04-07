Это не шутки. Жителей РФ призвали покинуть свои дома до 22 апреля 2024 года

С 14 по 30 апреля великолепное зрелище природы ожидает нас – метеорный поток Лириды достигнет своего пика активности 22-23 числа. В этот период при благоприятной погоде можно увидеть до 18 метеоров в час.

Однако, стоит учесть, что пик активности приходится за два дня до полнолуния, что может создать некоторые помехи из-за света Луны для наблюдения большинства метеоров. Хотя метеоры будут видны по всему миру, лучшие условия для наблюдения будут на Северном полушарии. Оптимальное время для этого начнется после 22:30 по местному времени.

Рекомендуем покинуть город

И вот здесь самое интересное: для того чтобы насладиться этим феноменом, не требуется никакого специального оборудования. Просто выйдите на свежий воздух и через полчаса ваши глаза адаптируются, став лучшим инструментом для наблюдения. Но, если вы хотите увеличить шансы увидеть больше метеоров, рекомендуем покинуть город и найти место без городского освещения, пишет Город Киров.