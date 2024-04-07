Теперь будет запрещено. Пенсионеров России, у которых есть дети и внуки, ждет печальная новость с 7 февраля

Пенсионеры и их родственники получили предупреждение об увеличивающейся угрозе мошенничества. Эксперт по пенсионным вопросам, Сергей Власов, выразил свою озабоченность 3 февраля, обращаясь к старшему поколению, особенно к тем, у кого есть дети или внуки.

Создает дополнительные трудности

По его словам, в России появился новый вид мошенничества, который целенаправлен на людей, имеющих молодых родственников, сообщает PRIMPRESS. Теперь мошенники имеют возможность не только звонить, утверждая, что их родственник в беде и нуждается в срочной помощи, но и использовать специальные программы для имитации голоса этого родственника. Это создает дополнительные трудности в опознании подлинного голоса от подделки.

Рекомендуется быть максимально бдительными

Злоумышленники также могут использовать информацию из социальных сетей или аудиозаписей голосов граждан. Пенсионерам настоятельно рекомендуется быть максимально бдительными при получении телефонных звонков и в случае каких-либо сомнений обратиться к своему родственнику по известному номеру. Соблюдение этого правила имеет критическое значение для предотвращения потенциальных мошеннических действий, пишет Город Киров.