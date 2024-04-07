Об этом обязательно нужно знать: какие льготы ждут предпенсионеров в 2024 году

В 2024 году в РФ был введен статус предпенсионера для мужчин, родившихся в 1964 году, и женщин, родившихся в 1969 году.

Статус предпенсионера предоставляет дополнительные льготы и гарантии

Этот статус предоставляет дополнительные льготы и гарантии, включая право на два оплачиваемых выходных дня ежегодно для прохождения диспансеризации с сохранением заработка. Предпенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество, если оно не используется для предпринимательской деятельности, и защищены от увольнения. Граждане со статусом предпенсионера могут также рассчитывать на повышенные пособия при безработице.

Чтобы получить статус предпенсионера, необходимо иметь пять лет или меньше до наступления пенсионного возраста. Можно получить справку о предпенсионном возрасте в Социальном фонде РФ, пишет ngnovoros.ru.