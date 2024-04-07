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Придется отказаться от всех льгот в апреле: пенсионерам объявили о подготовленном сюрпризе

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Придется отказаться от всех льгот в апреле: пенсионерам объявили о подготовленном сюрпризе
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Увеличение размера страховой пенсии по старости до рекордного уровня в этом году вызывает активные дискуссии и надежды на более комфортное финансовое будущее для многих граждан России. Проект бюджета предполагает значительное увеличение размера страховой пенсии, привлекая внимание общественности. 

Для получения выплаты требуется соответствие определенным условиям

Для получения такой выплаты требуется соответствие определенным условиям, включая достижение определенного возраста и трудового стажа. Изменение возрастных требований для выхода на пенсию, начиная с 2028 года, является одним из ключевых моментов. Также важным является увеличение минимального требуемого трудового стажа к 2025 году. Пересмотр индивидуального пенсионного коэффициента в ближайшие годы также может повлиять на размер выплат. 

Эти изменения затронут множество граждан России, чье финансовое будущее зависит от пенсионного обеспечения, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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