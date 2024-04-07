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Подтверждена разовая выплата для пенсионеров в 6000 рублей с 7 апреля

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Подтверждена разовая выплата для пенсионеров в 6000 рублей с 7 апреля
В России
Фото: @freepik / freepik.com

В текущем месяце некоторые пожилые граждане в России получат дополнительные денежные средства в виде гарантированной части пенсии, которая будет перечислена на их банковские карты или выдана в почтовых отделениях вместе с пенсией. 

Кому увеличат размер надбавки

Размер надбавки может быть увеличен для тех, кто работал в сельской местности, на Севере или достиг 80-летнего возраста. Начисления начнутся со следующего месяца после празднования 80-летия. 

Размер фиксированной выплаты был привязан к индексации пенсии по старости для неработающих пенсионеров и составляет 6 тысяч рублей с 1 января 2024, что означает, что пожилые граждане в возрасте 80 лет и старше получат более 12 тысяч, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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