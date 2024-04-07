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Решение уже принято. Россиянам от 25 до 65 лет выплатят по 25 000 рублей с 9 апреля

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Решение уже принято. Россиянам от 25 до 65 лет выплатят по 25 000 рублей с 9 апреля
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Новые денежные пособия в размере примерно 25 тысяч рублей будут предоставлены российским гражданам, которые пережили определенные события в своей жизни, в частности, тем, кто расширил семью прибавлением ребенка - будь то новорожденный или приемный. Каждому ребенку полагается одноразовое денежное пособие, и его размер увеличился до 24 604 рублей. Однако для некоторых категорий детей, таких как инвалиды, старше семи лет или имеющие братьев/сестер, сумма выплаты может быть больше и составит до 187 тысяч рублей. Получателями пособия могут быть как приемные родители, так и попечители или опекуны. 

Необходимо предоставить заявление вместе с соответствующими документами

Для этого необходимо предоставить заявление вместе с соответствующими документами, подтверждающими процедуру усыновления: судебное решение и свидетельство о рождении ребенка. Усыновление детей возможно с 18 лет, но чаще всего это решение принимается после 25 лет. Максимального возрастного ограничения нет, но после 65 лет люди реже решаются на усыновление. Следовательно, пособие будет выплачено лицам в возрастном диапазоне от 25 до 65 лет. 

Выплаты начнут поступать к получателям, для которых решение уже принято, начиная с 6 апреля, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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