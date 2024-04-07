Неожиданный размер апрельской пенсии удивил российских пенсионеров

Многие пенсионеры в России были приятно удивлены неожиданными дополнительными выплатами к своим апрельским пенсиям.

Определенные категории граждан получили свои апрельские пенсии с дополнительными суммами

Обычно пенсии начисляются и перечисляются с 3-го числа каждого месяца через Социальный фонд, однако на этот раз определенные категории граждан, включая военных пенсионеров, получили свои апрельские пенсии с дополнительными суммами, о происхождении которых они не были проинформированы заранее.

Пенсионеры, такие как Алексей Григорьев, Сергей Скворцов и Алена Егорова, отметили дополнительные средства на своих счетах в размере 536,5 рубля, 171 рубля и 542 рубля соответственно, без объяснения причин таких выплат. Ольга Соловьева получила одну из наибольших доплат в размере 2331 рубля, что также стало для нее приятным сюрпризом.

Происхождение этих дополнительных средств остается загадкой, учитывая, что официальная индексация военных пенсий запланирована на осень текущего года, а повышение социальных пенсий и пенсий государственного обеспечения предвидится только в апреле, пишет ngnovoros.ru.