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Неожиданный размер апрельской пенсии удивил российских пенсионеров

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Неожиданный размер апрельской пенсии удивил российских пенсионеров
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Многие пенсионеры в России были приятно удивлены неожиданными дополнительными выплатами к своим апрельским пенсиям. 

Определенные категории граждан получили свои апрельские пенсии с дополнительными суммами

Обычно пенсии начисляются и перечисляются с 3-го числа каждого месяца через Социальный фонд, однако на этот раз определенные категории граждан, включая военных пенсионеров, получили свои апрельские пенсии с дополнительными суммами, о происхождении которых они не были проинформированы заранее. 

Пенсионеры, такие как Алексей Григорьев, Сергей Скворцов и Алена Егорова, отметили дополнительные средства на своих счетах в размере 536,5 рубля, 171 рубля и 542 рубля соответственно, без объяснения причин таких выплат. Ольга Соловьева получила одну из наибольших доплат в размере 2331 рубля, что также стало для нее приятным сюрпризом. 

Происхождение этих дополнительных средств остается загадкой, учитывая, что официальная индексация военных пенсий запланирована на осень текущего года, а повышение социальных пенсий и пенсий государственного обеспечения предвидится только в апреле, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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