Выходные резко перенесли - этого требует ситуация в стране: стало известно, как будем отдыхать на майские праздники

Правительство РФ объявило о планах изменения календаря майских праздников 2024 года, что позволит жителям страны насладиться более продолжительным весенним отпуском. Эти изменения включают перенос определенных выходных дней с целью создания длинных праздничных периодов.

Изменения согласно обновленному производственному календарю

Выходной день, запланированный на субботу, 27 апреля, будет перемещен на понедельник 29 апреля, предоставляя дополнительный день отдыха. Выходные дни с 30 апреля и 10 мая будут перенесены, обеспечивая продолжительные майские выходные.

Теперь майские праздники будут разделены на два основных периода. Первая часть праздников охватывает дни с 28 апреля по 1 мая, когда россияне будут отмечать День труда. Второй этап начнется с 4 мая и продлится до 12 мая, включая празднование Дня Победы 9 мая, пишет ngnovoros.ru.