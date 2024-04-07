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Царские льготы для пенсионеров старше 70: указ подписан

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Царские льготы для пенсионеров старше 70: указ подписан
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Президент Владимир Путин подписал документ, который значительно упростит жизнь пожилых граждан старше 70 лет, проживающих в многоквартирных домах. Теперь им не требуется доказывать отсутствие задолженностей по коммунальным платежам для получения льгот. 

50% скидка на оплату капитального ремонта будет предоставляться без необходимости подтверждения отсутствия задолженностей

Согласно новому закону, пенсионеры старше 70 лет, проживающие одни, имеют право на 50% скидку на оплату капитального ремонта без необходимости подтверждения отсутствия задолженностей. Этот шаг, как пишет ngnovoros.ru, упрощает процесс получения льгот для пожилых граждан. 

Министерство труда РФ также разработало законопроект, который предоставит пенсионерам-льготникам возможность компенсировать проезд на отдых как в России, так и далеко за ее пределами.

Информационное агентство «Informing»

Подписано распоряжение: пенсионеры со стажем с 1991 по 1996 год столкнутся с существенными изменениями

Подписано распоряжение: пенсионеры со стажем с 1991 по 1996 год столкнутся с существенными изменениями

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