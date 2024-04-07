Известный актер кино и телевидения, диджей и телеведущий Хьюберт Урбански, который недавно отпраздновал свое 58-летие, с юмором опроверг слухи о своей смерти, распространенные в Сети.

Урбански заявил, что он жив и здоров

Урбански заявил о том, что он жив и здоров, и выразил удивление, когда узнал о распространении этих слухов.

Популярный польский артист с болгарскими корнями широко известен своим участием в национальной версии телеигры «Кто хочет стать миллионером?» с 1999 года, а также своей активной работой в кино, сериалах, озвучивании, рекламе, за что и получил общественное признание и многочисленные награды, пишет РГ.