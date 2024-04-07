Киркоров признался, что имена всех его бывших избранниц начинаются на «А»

На телеэкранах, в рамках шоу «Звезды» на канале НТВ, Филипп Киркоров раскрыл необычную деталь своей личной жизни, заявив, что все его предыдущие избранницы имели имена, начинающиеся на букву «А».

В эфире, облачившись в королевскую мантию, поп-король отметил, что для него победа означает прежде всего способность петь. За пределами сцены, вне рамок проекта, Киркоров оказался на видео без привычного парика, в домашней обстановке, в компании подруги Виктории Шеляговой. Съемка проходила за столом, где артист, представ в черной футболке, и Шелягова следили за выступлением на экране. В какой-то момент подруга начала снимать на камеру их обоих.

Напомним: 3 апреля, сообщение о том, что руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил Киркорова за «недостойное поведение», обернулось обещанием направить письмо президенту Путину с требованием лишить музыканта почетного звания Народного артиста.